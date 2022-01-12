Фоторепортаж

Построение защитников свободы у Сейма

  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Vytautas Landsbergis, Viktorija Čmilytė-Nielsen/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

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