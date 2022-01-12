Правительство: договор Литовских железных дорог и «Беларуськалия» расторгнут с февраля

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, что договор между Литовскими железными дорогами и белорусских гигантом по производству калийных удобрений «Беларуськалий» не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.

«С 1 февраля договор является недействительным», — заявил министр транспорта Марюс Скуодис после заседания правительства в среду.

Министр отметил, что до этого времени перевозка удобрений по договору должна остановиться, так как больше нет законного основания для этого.

По его словам, если удобрения «Беларуськалия» через Литву захотят перевозить другие компании, то их договоры с белорусским предприятием также будут проверяться правительством.

Принятое в среду решение М. Скуодис назвал первым шагом в прекращении транзита «Беларуськалия» через Литву.

Госпредприятие Литовские железные дороги заключило договор с «Беларуськалием» весной 2018 года, договор действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено