Депутаты не одобрили удаленные заседания сейма Литвы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Для утверждения поправок к уставу сейма Литвы об удаленных заседания парламента не хватило необходимого количества голосов депутатов.

Во вторник при голосовании по изменениям к статье устава сейма, за одно из них проголосовало 70 депутатов, а за другое – 58, между тем, для внесения изменений в устав требуется, чтобы за поправку проголосовало не менее половины депутатов, то есть 71.

За поправки голосовали правящие, их инициировавшие, а также часть представителей фракции Партии труда, однако без находящихся в изоляции членов входящей в коалицию фракции либералов (11 депутатов) голосов не хватило.