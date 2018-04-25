ВОЗ предостерегает от снятия ограничений в Рождество

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от снятия ограничений на время рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Если в стране нет необходимой инфраструктуры и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений», — сказал исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, правительства должны понимать, что они могут только прогнозировать риски. Нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней праздника без ограничений не приведут к ухудшению ситуации, отметил Майкл Райан. При этом он признал: сохранение жестких ограничений на Рождество также может привести к негативным последствиям. «Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к усталости от ограничительных мер и, возможно, последующему протесту против них», — сказал представитель ВОЗ.