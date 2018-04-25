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Депутаты Рады ввели уголовную ответственность за «кнопкодавство»

  • Фото rada.gov.ua

Верховная рада в четверг приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте, так называемое кнопкодавство, сообщает ТАСС.

За соответствующий законопроект проголосовал 261 депутат.

Документ устанавливает уголовную ответственность за голосование депутатом Рады по электронной карте отсутствующего парламентария. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 85 тыс. гривен ($3,6 тыс.). Аппарат Рады должен будет обеспечить видеозапись процесса голосования в сессионном зале.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект о лишении депутатов неприкосновенности.

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