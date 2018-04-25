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Беларусь хочет продавать электроэнергию в Польшу

  • Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

«Белэнерго» предлагает Польше заключить контракт на поставку электроэнергии и готово к совместному строительству вставки постоянного тока, что позволит синхронизировать белорусскую энергосистему с Евросоюзом, сообщил генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.

«Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас сегодня есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой) с тем , что мы в дальнейшем торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской», — сказал Дрозд. на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, «мы даже предлагаем Польше построить совместно ставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом».

024.by

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