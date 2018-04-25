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Висагинас стал полноправным членом Альянса городов Великого Шелкового пути

  • Фото Висагинского самоуправления

Мэр Висагинаса Эрландас Галагуз принял участие в форуме Альянса городов Великого Шелкового пути, который проходил в китайском городе Чжанцзяцзене.

Предложение поехать в Китай, чтобы стать одним из городов Альянса Шелкового пути, поступило от Пянявежского отделения торгово-промышленной палаты, и с 7 по 12 декабря Эрландас Галагуз совершил поездку в г. Чжанцзяцзене (провинция Хунань).
Делегацию от Литвы представлял также вицемэр Укмярге Роландас Яницкас.

Как информировал Эрландас Галагуз, итогом визита стало вступление Висагинаса в Альянс городов Великого Шелкового пути, что открывает новые возможности сотрудничества.
Во время форума, участие в котором приняли более 700 представителей 43 государств мира, мэр Э. Галагуз представил презентацию Висагинаса.

«После этой презентации администрация г. Чжанцзяцзен предложила подписать договор о намерениях по сотрудничеству с этим китайским городом, — сказал Э. Галагуз. – Этот договор будет представлен на утверждение Совету Висагинского самоуправления».
Китайских коллег не смутила информация мэра Висагинаса о том, что у нас маленький город – по китайским меркам Чжанцзяцзен, в котором проживает 1 млн 700 тысяч жителей, «тоже очень маленький город».

Фото Висагинского самоуправления

Э. Галагуз считает, что сотрудничество с Чжанцзяцзенем может стать полезным и плодотворным.

«Чжанцзяцзен ежегодно посещает более 70 миллионов туристов, ведь именно в его национальном парке снимался знаменитый фильм «Аватар» и есть множество туристических объектов, например, таких, как стеклянный мост над 800-метровой пропастью и другие. На днях китайские коллеги пришлют нам информацию о том, в каких сферах они видят сотрудничество с Висагинасом, а мы передадим им свои предложения. Надеюсь, что точки соприкосновения будут найдены», — выразил уверенность мэр Эрландас Галагуз.

Поездка состоялась по приглашению Альянса городов Великого Шелкового пути и была полностью оплачена приглашающей стороной.

Информация Висагинского самоуправления 

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