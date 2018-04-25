Десять крупных городов призвали власти ЕС отрегулировать работу Airbnb

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Как пишет чешский портал Expats, десять европейских городов призвали власти Евросоюза законодательно отрегулировать деятельность сервиса Airbnb.

С таким заявлением выступили мэрии Амстердама, Барселоны, Берлина, Бордо, Брюсселя, Кракова, Мюнхена, Парижа, Валенсии и Вены. Вскоре к ним присоединится и Прага.

Как сказано в заявлении, эти города испытывает хроническую нехватку и подорожание жилья для местных жителей и привлеченных зарубежных специалистов из-за разросшегося рынка арендного жилья для туристов.

Отмечается, что, например, в Праге почти 11 500 квартир сдаются в краткосрочную аренду, при этом пятая часть из них — в историческом центре. Это больше, чем в Будапеште, Варшаве или Вене. Кроме того, из-за Airbnb в домах постоянно возникают проблемы, например, со сбором налогов и безопасностью, так как в квартиры «постоянно заселяются никому не известные люди».