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Десять крупных городов призвали власти ЕС отрегулировать работу Airbnb

  • Фото pixabay.com

Как пишет чешский портал Expats, десять европейских городов призвали власти Евросоюза законодательно отрегулировать деятельность сервиса Airbnb.

С таким заявлением выступили мэрии Амстердама,  Барселоны,  Берлина, Бордо, Брюсселя, Кракова,  Мюнхена,  Парижа,  Валенсии  и Вены. Вскоре к ним присоединится и Прага.

Как сказано в заявлении, эти города испытывает хроническую нехватку и подорожание жилья для местных жителей и привлеченных зарубежных специалистов из-за разросшегося рынка арендного жилья для туристов.

Отмечается, что, например, в Праге почти 11 500 квартир сдаются в краткосрочную аренду, при этом пятая часть из них — в историческом центре. Это больше, чем в Будапеште, Варшаве или Вене. Кроме того, из-за Airbnb в домах постоянно возникают проблемы, например, со сбором налогов и безопасностью, так как в квартиры «постоянно заселяются никому не известные люди».

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По мнению мэрий европейских городов, существующее законодательство, регулирующее деятельность Airbnb, давно устарело и требует доработки.

Напомним, работа Airbnb уже была ограничена в Амстердаме, Париже и некоторых других городах Европы, где владельцев квартир обязали регистрироваться в мэрии под угрозой колоссальных штрафов. Тем временем в Париже планируют вообще запретить снимать через Airbnb квартиры в центре города из-за жалоб местных жителей на возросшую арендную плату.

tourister.ru

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