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Швейцария самая дорогая страна мира

  • Фото из открытых источников

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно новым статистическим данным, составленных деловым журналом CEO World, где оцениваются 132 страны в порядке стоимости жизни на основе данных из ряда исследований и средств массовой информации.

Параметры, включенные в анализ, использовались для составления баллов по каждой стране в пяти показателях: стоимость жизни, аренда, продукты, питание вне дома и покупательная способность. Полученные данные присваивались каждой стране с использованием Нью-Йорка в качестве отметки уровня дороговизны.

Отметка в 100 баллов означает, что данная страна оказалась дороже, чем Нью-Йорк. Согласно данным, лишь три страны действительно достигли показателей американского мегаполиса: Швейцария (122,4), Норвегия (101,43) и Исландия (100,48). Япония замкнула четверку.

Таким образом, Норвегия оценивается журналом как вторая самая дорогая страна в мире в 2020 году.

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Среди крупных стран Великобритания заняла 27-е место (67,28), Германия – 29-е (65.26), США — 20-е (71,05), Канада — 24-е (67,62).

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