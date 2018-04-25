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Десять тысяч человек взялись за руки в Вильнюсе, повторяя Балтийский путь

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Более 10 тыс. человек в пятницу в  Вильнюсе взялись за руки в живую цепь в честь тридцатилетия Балтийского пути, сообщили организаторы. 

Двадцать третьего августа 1989 года Балтийский путь, объединивший более миллиона человек, протянулся от Вильнюса до Таллина и стал мировым символом успешного ненасильственного сопротивления. 

Только на центральной площади города собрались несколько тысяч человек. Некоторые из них принесли флаги Литвы и других стран, например, Украины, Грузии, Польши. Несколько минут люди держались за руки, затем исполнили гимн Литвы.

Пришедший в пятницу на Кафедральную площадь Миндаугас Савицкас вспоминал, как в 1989 году, его, одиннадцатилетнего мальчика, родители привели на Балтийский путь между Вильнюсом и Укмерге.

«Возможно, тогда я не очень понимал, что, где, как и почему, но сейчас, я думаю, что мы осознаем то, где мы, и где могли бы быть, – сказал 41-летний прораб. – Я считаю, что через 30 лет эта цепочка передает месседж Балтийского пути нашим детям». 

27-летняя психолог Живиле Разинковене отметила, что для нее, как и для всего молодого поколения, важно понять, какие трудности испытывали более старшие близкие во время советской оккупации. 

«Это было знаком сплоченности и единства, знаком того, что Балтийские страны готовы отделиться от Советского Союза», – сказал Ж. РАзинковене.

Цепочка, начинающаяся с Кафедральной площади Вильнюса, протянулась на семь километров, до улицы Укмерге, сообщил один из координаторов инициативы Томас Алекновичюс. 

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

По его словам, в мероприятии приняли участие около 12 тыс. человек. 

«Это в два раза больше, чем ожидалось», – сказал BNS организатор.

Полиция не считала, сколько человек приняло участие в акции, сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.  

Большое мероприятие состоялось в пятницу и на границе с Латвией, состоялся юбилейный забег, прошли выставки.

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт   Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.

В годовщину этого события 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции «Балтийский путь». Живая цепь протянулась на 650 километров от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине.

Балтийский путь внесен в список Всемирной памяти ЮНЕСКО. Он стал символом невооруженного освобождения в мире.

В 2004 году в живую цепь собрались жители Тайваня, протестующие против военных угроз Китая, а в  2013 году такую акцию повторили жители Каталонии, стремящиеся отделиться от Испании. Организаторы утверждают, что в этих демонстрациях приняли участие по миллиону человек.

В пятницу вечером тысячи человек образовали 40-километровую живую цепь в Гонконге, где местные жители протестуют против вмешательства Китая.

BNS

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