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Джонсон вчетверо сократил отступные ЕС по Brexit

Photo by G20 Argentina on Foter.com / CC BY

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите Большой семерки сегодня уведомит председателя Евросовета Дональда Туска о том, что сократит сумму отступных на 30 миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Лондона из ЕС без сделки, пишет Интерфакс 25 августа со ссылкой на британскую прессу.

В ходе переговоров Джонсон объявит о том, что Великобритания выплатит Брюсселю только девять миллиардов фунтов стерлингов. Как отмечает Sky News, это четверть суммы, о которой договаривалась с Евросоюзом бывший премьер королевства Тереза Мэй.

По мнению авторов статьи в газете Sunday Times, таким образом британский премьер-министр пытается завоевать симпатии сторонников Партии Brexit.

Издание отмечает, что команда Джонсона работает над популистским проектом чрезвычайного бюджета на октябрь. В нем, в частности, предлагается впервые за восемь лет снизить топливную пошлину. Все вместе это подготовит почву для всеобщих выборов в том же месяце, говорится в материале.

В начале месяца Джонсон посетил Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию с целью убедить их, что Brexit не приведет к катастрофическим последствиям. Но там премьера с его планом приняли холодно.

korrespondent.net

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