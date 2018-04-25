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TOP,Бизнес,Здравоохранение,Новости

Devold за 5 месяцев сможет произвести 100 тыс. костюмов для медиков

Nuotrauka www.pixabay.com

Действующий в Панявежской свободной экономической зоне (СЭЗ) производитель текстиля норвежского капитала  Devold заявил, что до конца лета произведет для литовских медиков около 100 тыс. одноразовых защитных костюмов. 

«До конца лета мы сможем произвести около 100 тыс. одноразовых костюмов, в зависимости от потребности и поставок сырья»,  – сообщил  Devold в комментарии BNS.

О том, что Devold и панявежский мебельный комбинат Dominari будут производить защитные костюмы для медиков, в пятницу сообщил директор Панявежской Республиканской больницы Арвидас Скорупскас. 

«Продукт уже тестируется и отзывы позитивные», – заявил он на пресс-конференции в пятницу.

По сообщению Devold, первые партии костюмов уже доставлены в больницы Паневежиса, Утены, Рокишкес и Анкшчяй.  

Между тем, глава Dominari Саулюс Маляцкас отказался комментировать планы компании по производству защитных костюмов. 

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