ДГБ: у беспорядков возле сейма были признаки антигосударственной деятельности

У беспорядков, которые имели место возле сейма Литвы, были признаки антигосударственной деятельности, утверждает Департамент государственной безопасности (ДГБ).
«После имевших место во вторник вечером и ночью беспорядков возле сейма есть основания считать, что антиправительственные протесты перерастают в дестабилизирующие государство действия», – говорится в присланном в среду BNS комментарии департамента.
Как отмечает ДГБ, нападение на парламент и его членов, а также на поддерживающих общественный порядок правоохранителей с палками и камнями «приобретает черты антигосударственной деятельности».
«Такими действиями переступается черта между правом на мирные протесты и ответственностью за насильственные выпады», – говорится в комментарии.
ДГБ утверждает, что собирает и проверяет дополнительную информацию об обстоятельствах протеста возле сейма и на месте задержания нелегальных мигрантов в Руднинкай, а также возможную координацию этих событий, связи между лицами, участвовавшими в протестах последнего времени.
Департамент утверждает, что пока не зафиксировал основанного на доказательствах действия зарубежных стран в протестах последнего времени, однако отмечает, что в них активно участвуют осужденные за антигосударственную деятельность и прибегающие к антилитовской риторике лица, а также на них воспроизводятся враждебные для Литвы российский и белорусский нарративы.
Около 5 тыс. человек во вторник собралось возле сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.
После окончания заседания сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались отвести их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.
Во время беспорядков пострадало 18 правоохранителей.
В связи с беспорядками начато досудебное расследование, задержано 26 человек.
“ДГБ: у беспорядков возле сейма были признаки антигосударственной деятельности”
Видимо у ДГБ крышу рвёт , везде мерещится вражеская рука. А то что в этот раз выбрано наредкость слабое, безграмотное правительство, вот главная проблема в государстве.