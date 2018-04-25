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TOP,Новости,Общество

ДГБ: уровень террористической угрозы в Литве остается низким

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

После того, как в пятницу поступили сообщения о передаче в суд дела о покушении на теракт, Департамент госбезопасности (ДГБ) отметил, что уровень террористической угрозы в стране оценивает как низкий. 

«По оценке ДГБ, уровень террористической угрозы в Литве остается низким», – говорится в сообщении службы. 

По данным департамента, с начала этого года в Литве не было выявлено экстремистских организаций или отдельных экстремистов, которые намереваются или могут провести террористические акты. 

В Литве не зафиксировано проявлений насильственного экстремизма, террористические акты остаются маловероятными, распространению экстремистских идеологий и радикализма в стране не способствовал и кризис, вызванный пандемией. В связи с ограничением на передвижение между странами Европы и в третьи страны  у лиц радикальных взглядов не сократились возможности прибыть в Литву. 

В пятницу литовские правоохранительные органы сообщили, что осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт, в суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта. 

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика. Взрывное устройство не сработало. 

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

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