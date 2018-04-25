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Церковь под видом бара

Nuotrauka pixabay.com

В Аргентине священник возобновил работу церкви. Правда, в необычной «обёртке». На столь необычный шаг его подтолкнул введённый в период пандемии запрет на работу церквей, в то время как магазины, рестораны и бары уже начали работать.

В период борьбы с распространением коронавируса в Аргентине сложилась необычная ситуация: многочисленные рестораны и магазины уже получили разрешение работать, а церкви оказались всё ещё закрытыми на карантин. Запрещено проводить религиозные службы с участием более 10 человек. Пастор Даниэль Катанное (Daniel Katannoe) считает данную ситуацию нелепой, возмутительной и крайне несправедливой.

Чтобы реализовать своё право и право прихожан на совместные молитвы, пастору пришлось проявить изобретательность и пойти на ухищрения: он открыл церковь под видом бара.

Более того, сам Катанное и другие священники облачились в костюмы официантов и расставили внутри церкви столики. Однако вместо алкогольных напитков на подносах они разносят посетителям Библию.

«Мы стоим здесь в таком виде, потому что это единственный способ служить Богу, – заявил Катанное. – Вместо панированной телятины к четвёртому столику направляется слово Божье».

Священник подчеркнул, что хочет не просто поспорить с неразумными, на его взгляд, запретами, но, прежде всего, реализовать конституционное право исповедовать свою веру. Поскольку власти страны не готовы идти ему навстречу, ему пришлось изобрести столь изощрённые способ обойти запрет и открыть храм. Помимо «бара» Катанное собирается устроить аналог кинотеатра под открытым небом рядом с храмовым кладбищем, там прихожане смогут поучаствовать в службе, сидя в своих автомобилях.

rg-rb.de

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