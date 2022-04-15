Дискуссии о переименовании театра

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Министр культуры Симонас Кайрис обещает рассмотреть предложение деятелей искусства о смене названия Русского драматического театра Литвы.

«Мы намерены задать этот вопрос и Совету профессиональной сцены при Минкульте, чтобы состоялась дискуссия. Поймите, смена названия ничего не меняет. Мы говорим о деятельности, об ее идее», – сказал министр.

Авторы идеи смены названия театра говорят, что сейчас самое время реализовать идею. Режиссер Гинтарас Варнас, который выступает с предложением о смене названия театра, сказал, что у него нет ничего против работников театра. «Почему в Литве должен быть Русский драмтеатр? Почему не еврейский? Не польский? Почему русский? Потому что он был основан в 1946 году как форпост оккупационной культуры, так и остался. Его надо было закрыть с приходом независимости», – сказал Г. Варнас.

Он считает, что изменение названия изменит все учреждение. «Его реорганизуют или закрывают, открывают новое. А у нового должна быть новая идея. Другой театр – например, Театр народов», – говорит он, который, к слову, с 1980 по 1983 гг. работал в Русском драматическом театре Литвы помощником режиссера.

Председатель Литовской ассоциации деятелей искусства Йонас Стасялис согласен на изменение названия на Театр национальных общин или Европейский театр. «Это не имеет ничего общего с выступлением против русских», – заверил Й. Стасялис.

Русский драмтеатр также предлагают переименовать в Театр народов или Старый театр.

Нынешняя глава театра Ольга Полевикова говорит, что в репертуаре театра есть пьесы авторов разных национальностей и говорят тут на языке театра.

«Русский драмтеатр Литвы не предназначен исключительно для нацменьшинств. Мы занимаем определенное место в культуре, мы часть литовской культуры», – сказала она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ