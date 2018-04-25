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Спорт

Дисквалифицированы ведущие литовские тренеры и вице-чемпион Европы

  • Фото pixabay.com

Литовское антидопинговое агентство (ЛАА) объявило о дисквалификации ведущих тренеров страны — Брониславаса Вишняускаса, Антанаса Якимавичюса, Сольвейги Балейшите, а также тяжелоатлетов Жигимантаса Станулиса и Ирмантаса Качинскаса.

Запрет на работу от ЛАА последовал спустя сутки после решения Клайпедского окружного суда, признавшего президента Федерации тяжелой атлетики Литвы Брониславаса Вишняускаса и тренера по велоспорту Антанаса Якимавичюса виновными в хранении и распространении запрещенных веществ. Правда, оба известных в Литве (и не только) специалиста отделались штрафом в пять тысяч евро каждый.

Национальное антидопинговое агентство пошло дальше и отстранило от работы Брониславаса Вишняускаса и Антанаса Якимавичюса. Наказание вынесено и в отношении помощников этих специалистов, сына Вишняускаса – Рамунаса и ближайшей помощницы Якимавичюса – Сольвейги Балейшите. К слову, Рамунас Вишняускас также проходил по делу о хранении и распространении допинговых препаратов, но наказания избежал. Однако у ЛАА свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Отметим, что во время спортивной карьеры Рамунас Вишняускас дважды получал бан за использование допинга.

Помимо тренеров ЛАА также временно дисквалифицировало двух действующих спортсменов – это тяжелоатлеты Жигимантас Станулис и Ирмантас Качинскас. Более известен 27-летний Станулис, трижды становившийся вице-чемпионом Европы (2013, 2016, 2018) в весовой категории до 94 килограммов. Дела Станулиса и Качинскаса находятся на стадии расследования.

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Все вышеуказанные персоны дисквалифицированы ЛАА в соответствии с пунктом 2.6 Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Подготовлено по сообщениям СМИ

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