Спорт: только факты

ФотоBFL/ Теодораса Билюнаса

Действующий чемпион Литвы по футболу команда «Судува» объявила о назначении нового главного тренера, которым стал 53-летний австрийский специалист Хаймо Пфайфенбергер. Он сменит на этом посту Владимира Чебурина, покинувшего клуб после трехлетнего срока работы. С именем Чебурина связаны все последние успехи команды, которая трижды становилась чемпионом страны, дважды выиграла Суперкубок Литвы и один раз Кубок Литвы. Хаймо Пфайфенбергер — довольно известный игрок, выступал на позиции нападающего. Защищал цвета венского «Рапида» и «Зальцбурга». С последним дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Австрии. В 1994 году был признан лучшим футболистом Австрии. За национальную сборную Пфайфенбергер сыграл 40 матчей и забил девять голов, также был участником финальных турниров ЧМ-1990 и ЧМ-1998. Тренерским ремеслом занялся в 2005 году после завершения игровой карьеры и поначалу руководил дублем «Зальцбурга», а затем входил в тренерский штаб молодежной сборной Австрии (U-20). В 2015-м возглавил клуб австрийской бундеслиги «Вольфсберг», с которым проработал три сезона.

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Греческий «Олимпиакос» отправил в отставку литовского специалиста Кястутиса Кемзуру, сообщает официальный сайт клуба. Кемзура продержался на посту главного тренера в именитом греческом баскетбольном клубе три месяца. Он возглавил «Олимпиакос» в начале сезона, когда сразу после поражения команды в стартовом матче Евролиги был уволен Дэвид Блатт. До этого литовец занимал пост ассистента Блатта. Кемзуру заменит греческий специалист Георгиос Барцокас, в прошлом сезоне работавший с подмосковными «Химками». Любопытно, что Барцокаса в «Химках» тогда сменил другой литовский тренер – Римас Куртинайтис, и вот такая обратная греко-литовская рокировка.

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