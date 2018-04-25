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Корпус инфекционных заболеваний в клинике Сантарос

Врачи призывают не паниковать и адекватно оценивать ситуацию. Клиника готова к приему пациентов с подозрением на коронавирус.

В клинике подтвердили готовность медицинской организации к приёму больных новой инфекцией. В наличии у учреждения есть необходимые расходные материалы для отбора проб, противовирусные препараты для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты.

В Каунасской клинической больнице находится 28-летний пациент, у которого подозревают коронавирус. Пока никаких клинических признаков не наблюдается.

Напомним, сегодня в Литве нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

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