Корпус инфекционных заболеваний в клинике Сантарос

Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis Фото BFL/Paulius Peleckis

Врачи призывают не паниковать и адекватно оценивать ситуацию. Клиника готова к приему пациентов с подозрением на коронавирус.

В клинике подтвердили готовность медицинской организации к приёму больных новой инфекцией. В наличии у учреждения есть необходимые расходные материалы для отбора проб, противовирусные препараты для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты.

В Каунасской клинической больнице находится 28-летний пациент, у которого подозревают коронавирус. Пока никаких клинических признаков не наблюдается.

Напомним, сегодня в Литве нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.