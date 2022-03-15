Для Армии Литвы приобретается оборудование для борьбы с беспилотниками, уже подписаны договоры о покупке, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Вооруженным силам будет приобретено новое оборудование военного назначения, предназначенное для обнаружения коммерческих и военных беспилотников, идентификации и нейтрализации при глушении сигналов навигации, видеопередачи и управления, говорится в сообщении.
Как информирует министерство, Агентство по оборонным ресурсам на прошлой неделе подписало договор с литовским предприятием NT Service о приобретении оборудования.
«В последнее время активизировалось использование дронов как в разведывательных целях, так и для перемещения грузов, которые могут представлять прямую угрозу и для людей, и для важных объектов инфраструктуры, и для военных единиц. Во время идущей сейчас в Украине войны тоже можно наблюдать возросшее использование беспилотников российскими войсками и создаваемые ими угрозы», — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.
В соответствии с подписанным договором, будут приобретаться системы различной конфигурации, предназначенные для охраны военных единиц и объектов, важнейшей инфраструктуры, а также для охраны особенно важных лиц. В зависимости от конфигурации систему составляет оборудования для обнаружения беспилотников, их распознавания и нейтрализации.
Общая стоимость договора составляет почти 4 млн евро. Большую часть приобретаемого оборудования ВС Литвы получат еще в этом году.
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