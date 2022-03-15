Nuotrauka LK / vyr. srž. ARNAS ČEMERKA/ kam.lt

Для Армии Литвы приобретается оборудование для борьбы с беспилотниками, уже подписаны договоры о покупке, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Вооруженным силам будет приобретено новое оборудование военного назначения, предназначенное для обнаружения коммерческих и военных беспилотников, идентификации и нейтрализации при глушении сигналов навигации, видеопередачи и управления, говорится в сообщении.

Как информирует министерство, Агентство по оборонным ресурсам на прошлой неделе подписало договор с литовским предприятием NT Service о приобретении оборудования.