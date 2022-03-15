Немецкие фермеры предрекли проблемы в продовольственном секторе

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Мир может столкнуться с кризисом в продовольственной сфере. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, комментируя журналу Der Spiеgel последствия украинского кризиса, заявили руководители Ассоциации немецких фермеров.

Аграрии уже заметили первые признаки надвигающегося дефицита химических удобрений. Если в дальнейшем будет наблюдаться нечто подобное, то велика вероятность того, что фермерский урожай значительно сократится в объёмах.

В ассоциации прогнозирует существенное снижение объема сельскохозяйственного производства и рост цен. Возможно даже возвращения немецкой экономики в состояние рецессии.