Для автовладельцев – новый налог

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министерство окружающей среды Литвы предлагает изменить налогообложение автомобильных выхлопов — изменить и увеличить налог на регистрацию, а также ввести новый налог на эксплуатацию, который нужно будет платить ежегодно, сообщает BNS.

«Мы меняем не только содержание закона, но и название налога — с налога на регистрацию на налог на выхлопы. Действующий уже год вариант не столько поощрял выбирать менее загрязняющий автомобиль, сколько ограничивал: отказаться от неэкологичного автомобиля, если у тебя такой есть, потому что его труднее продать». Одно из существенных изменений заключается в том, что мы облагаем налогом только ввозимые в Литву автомобили, первую регистрацию, а отменяем налог на транзакцию для внутренних сделок», — сказала вице-министр на пресс-конференции.

«Далее, вводя налогообложение выхлопов, мы хотим расшевелить весь автомобильный парк, не только на приобретенные авто. Наряду с налогом на ввоз в Литву появляется и ежегодный налог для пользователя с 2023 года», — добавила она.

Преобразование действующего сейчас налога на моторные транспортные средства ставит целью побудить жителей пересесть в автомобили, которые хотя бы на треть экологичнее старых, сократив тем самым наполовину часть дизельных легковых автомобилей в парке (сейчас их 70%) и одновременно сняв препятствия для продажи неэкологичных автомобилей.

По словам вице-министра, все это делается с целью, чтобы в Литву не привозили старые, неэкологичные дизельные автомобили.

Законопроект предусматривает льготы для многодетных семей, водителей старше 65 лет и других групп.

По правилам ЕС ежегодно допустимый порог CO₂ будет сокращаться: в 2023 г. – 130 г CO₂/км, в 2024 г. – 120 г, 2025 г. – 110 г, 2026 г. – 100 г CO₂/км.

Министерства представили некоторые примеры нового налога.

Toyota Prius, год выпуска 2007, бензин/электричество, двигатель 1.5 л 57 кВт, CO₂ 104 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

VW Golf, год выпуска 2007, дизельное топливо, 1.9 л 77 кВт, CO₂ 140 г/км, плата за регистрацию: 354 евро, ежегодный налог: 89 евро.

BMW 5, год выпуска 2013, дизельное топливо, 2.0 л 135 кВт, CO₂ 134 г/км, плата за регистрацию: 295 евро, ежегодный налог: 74 евро.

Сейчас в Литве действует плата за регистрацию автомобилей, которая зависит от вида двигателя и выбросов CO₂ и составляет от 13,5 до 540 евро.

Информация «ЛК», BNS