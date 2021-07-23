Реорганизация поликлиник

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Городской совет принял окончательное решение по вопросу реорганизации поликлиник: Лаздинайская поликлиника будет объединена с Каролинишкской, а Науйининкская — с поликлиникой Ново-Вильни.

На данный момент выполнены все действия, необходимые для начала процедуры реорганизации, сообщает пресс-служба мэрии. Пациенты могут быть спокойны — их семейные врачи не изменятся, не изменится место предоставления услуги, за исключением новых услуг. Лаздинайская и Каролинишкская поликлиники были конкурентами, сейчас реорганизация принесет им пользу. Жители по-прежнему смогут ходить к семейным врачам и специалистам рядом со своим домом. Однако при этом они смогут получить новые услуги, жители Лаздинай получат их в Каролинишкской поликлинике. После объединения этих поликлиник новая поликлиника будет принимать 85 000 пациентов.

Решение объединить Науйининкскую поликлинику с поликлиникой Ново-Вильни обусловлено их размерами и сходством. Они небольшие, поэтому сталкиваются с похожими проблемами – это нехватка семейных врачей, специалистов, проблема модернизации, обновление медицинского оборудования. Надеются, что объединение поможет расширить спектр предоставляемых услуг. Предполагается, что часть услуг будет дублироваться, а другие (в основном специалисты) будут сконцентрированы в том или ином филиале. После объединения новая поликлиника будет насчитывать 46 000 пациентов (сейчас в обеих поликлиниках их по 23 000).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt