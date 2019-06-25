Для борьбы с теневой экономикой в Латвии запустили чековую лотерею

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

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Латвия готова к введению чековой лотереи с денежными призами, которая призвана бороться с теневой экономикой и неуплатой налогов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, в республике в пятницу заработал специальный интернет-сайт, где с 1 июля все желающие смогут зарегистрировать чеки для участия в этом необычном розыгрыше.

Организатором лотереи выступает Служба государственных доходов (СГД) Латвии. Как сообщает пресс-служба ведомства, цель чековой лотереи — содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции на приобретенные товары и полученные услуги.

«Чековая лотерея проводится в Латвии впервые. Чтобы принять в ней участие и претендовать на денежные выигрыши на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее 5 евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика», — указывает СГД.

Ведомство напоминает, что в этом организованном государством розыгрыше могут принять участие все желающие. После регистрации чек, квитанцию или билет необходимо обязательно сохранить, предупреждает налоговая служба страны.

«Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в размере 10 тыс. евро, трех призов по 5 тыс. евро и 50 призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз в размере 20 тыс. евро, четыре денежных приза по 10 тыс. евро и пять призов по 2 тыс. евро», — добавили в ведомстве.

Отметим, что схожие лотереи уже проводятся в некоторых европейских странах — на Мальте, в Словакии, Португалии и Польше. В конце 2017 года чековую лотерею впервые запустили и в соседней Литве.