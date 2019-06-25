МВФ: Литва готова к вызовам

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Литовская экономика является стабильной, страна лучше, чем раньше готова к вызовам, утверждает глава завершившей работу в Литве миссии Международного валютного фонда (МВФ) и эксперты Банка Литвы (БЛ, Центробанка).

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас акцентировал, что качество подготовки страны к возможным вызовам значительно выше, чем десять лет назад.

«Основная весть, которую я почерпнул из миссии, связана с сопоставлением нашей подготовки, на случай если сейчас что-то случится, и именно с 2008 годом. И основной вывод, несомненно, что качество подготовки значительно выше», – сказал во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе В. Василяускас.

С другой стороны, он отметил, что экономика страны замедляется, а Литва должна прислушаться и к рекомендациям МВФ и к прежним рекомендациям Еврокомиссии.

«Совпадают мнения по замедлению экономики и по связанным с этим вызовам. Рекомендации о том, как подготовиться, «что было бы, если было бы», это то, о чем мы последовательно все время говорим. Я бы еще приплюсовал и совершенно недавние рекомендации Еврокомиссии. А также «домашние задания», как всегда есть и это, ведь это естественно, для открытой, небольшой экономики», – сказал В. Василяускас.

Глава миссии МВФ в Литве Борхия Гарсия также отметил, что состояние литовской экономики оценивается положительно, и страна лучше готова к вызовам, чем десять лет назад, когда возник кризис.

Все же, по его словам, Литве необходимо совершенствовать систему образования, чтобы она соответствовала демографическим изменениями.

«Мы считаем, что долгосрочные вызовы, стоящие перед Литвой, все еще велики, особенно с учетом демографической динамики, социального отчуждения и бедности. Поэтому мы подчеркиваем необходимость повышать продуктивность (…) Мы считаем, что реформы в сферах образования и здравоохранения пока не были успешными существенными аспектами», – сказал глава МВФ.

Миссия Европейского департамента МВФ приступила к работе в Литве 12 июня. Эксперты фонда оценивали финансово-экономический иммунитет Литвы.

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