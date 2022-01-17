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Для компенсации причиненного Россией в Грузии урона Литва внесла в спецфонд 20 тыс. евро

Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Литва выделила добровольный взнос в размере 20 тыс. евро в Фонд доверия пострадавших Международного уголовного суда (МУС), сообщил в понедельник МИД. 

Помощь предназначается для программы этого фонда в Грузии, ее осуществление начнется в 2022 году. 

«Фонд доверия пострадавших необходим при осуществлении миссии МУС. Деятельность фонда помогает пострадавшим от агрессии и других преступлений, а также восстанавливает справедливость. Поэтому мы добровольно содействуем формированию программы фонда в Грузии», — сказал для пресс-релиза посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис. 

«Жертвы российской агрессии 2008 в Грузии все еще страдают от перенесенных физических и психологических травм, им по-прежнему необходимы помощь, лечение и материальная поддержка», — сказал он. 

Фонд доверия пострадавших МУС учредила Ассамблея государств-участников Римского статута. 

Стремление Грузии вступить в НАТО злит Москву, а напряженность между двумя странами достигла кульминации в августе 2008 года, когда произошла короткая война из-за пользующихся поддержкой Кремля сепаратистских регионов Южной Осетии и Абхазии. 

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