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Для литовцев, застрявших в Соединенном Королевстве – рейс из Лондона

Фото pixabay.com

В субботу планируется рейс из Лондона для граждан Литвы, застрявших в Соединенном Королевстве, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта. 

По информации ведомства, рейс из лондонского аэропорта Станстед, по предварительным данным, состоится 21 марта в 19 часов по местному времени. В Вильнюсе самолет должен приземлиться в 23.30  по местному времени. Цена билета на человека – 275 евро. 

Рейс организует туроператор Kidy Tour при сотрудничестве с авиакомпанией Avion Express.

Желающих просят заполнить анкету: https://www.kidytour.lt/skrydis-londonas-vilnius. За дополнительной информацией пассажирам предлагают обращаться к представителям компании Kidy Tour.

Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили у государства помощи в возвращении на родину, поскольку страны Европы значительно ограничили передвижение с целью замедлить распространение коронавируса. 

В среду 130 литовцев спецрейсом прилетели с Тенерифе, в пятницу и в субботу организуются рейсы из Парижа, а в четверг – из Амстердама и Валенсии.  Места все 220 мест в первом субботнем рейсе из Парижа уже заняты. 

Для всех возвращающихся из-за границы граждан обязателен 14-дневный карантин, за его нарушение грозит правовая ответственность. 

По возвращении из аэропорта специалисты призывают не пользоваться общественным транспортом, жить в отдельных помещениях, не посещать общественные места.

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