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В ЕС рассказали, кто распространяет фейки о коронавирусе

Фото www.pixabay.com

В Еврокомиссии заявили, что с начала эпидемии коронавируса больше всего фейков о COVID-19 исходит из России, заявил официальный представитель ЕС Петер Стано.

«С начала распространения Covid-19 мы отметили, что выросло количество дезинформации, открытой лжи и неправды. Европейская служба внешних действий имеет собственное подразделение, задача которого — проводить мониторинг и анализ такой пропаганды и дезинформации, поступающих из-за пределов ЕС, в том числе — от России, от провайдеров, которые расположены в России или каким-то образом связаны с прокремлевскими силами», — заявил представитель ЕС. 

Чиновник отметил, что в ЕС усилили мониторинг и анализ информационных потоков, в частности, в социальных сетях, а также в традиционных СМИ. 

«Мы исследовали источник такой дезинформации и делали эти данные публичными, изобличая тех, кто генерирует или распространяет такую ​​ложную информацию. Такие данные ежедневно обнародуются на специализированном веб-сайте EUvsDisinfo. Мы также в режиме реального времени делимся такими данными с другими институтами ЕС и странами-членами, в частности с использованием системы быстрого оповещения» — отметил Стано. 

При этом европейский чиновник отметил сложности в переговорах с РФ касаемо вопроса дезинформации о COVID-19. 

«Вы знаете, каков официальный ответ России — они дистанцируют себя от таких событий, говорят, что это не они. Когда мы говорим об этой ложной информации или распространяемой дезинформации, в частности о коронавирусе, мы всегда указываем источник. Такой источник находится или в России, или его можно отследить в других изданиях, которые очевидно связаны сейчас или были в прошлом связаны с прокремлевскими силами», — заявил Стано. 

Россия — не единственный источник дезинформации, но это по словам чиновника, не меняет сути. Если кто-то распространяет ложные данные о болезни, он всегда играет жизнями людей. 

«Этот вопрос должен приниматься во внимание как пользователями, так и провайдерами, кем угодно, кто причастен к распространению информации. Единственный выход — это двойная, тройная проверка информации. Проверяйте источники, обращайтесь к изданиям, которым действительно доверяете. Важно отличать мифы и дезинформацию от нормальной, серьезной информации, заслуживающей доверия», — отметил представитель ЕС.

korrespondent.net

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