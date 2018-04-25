Для литовской армии за 10 млн евро закупаются новые грузовики AROCS

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Для литовской армии закупаются новые грузовики специального назначения AROCS, оно обойдутся примерно в 10 млн евро, сообщило в понедельник Минобороны.

Договор об этой закупке подписало Агентство оборонных ресурсов и представитель германского производителя Daimler AG в Литве Silberauto.

Грузовики будут предназначаться для перевозки платформ и контейнеров. В открытом конкурсе участвовали четыре производителя автомобилей.

За четыре года планируется купить 25 таких грузовиков. В цену 10 млн евро входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.