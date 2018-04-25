Мэру Паневежиса Р. Рачкаускасу – новые подозрения по взятке от главы баскетбольного клуба

По словам начальник Паневежского управления ССР Жидрунаса Крампалцаса, есть данные о том, что мэр в прошлом году договорился принять взятку в размере 3 тыс. евро. За это баскетбольному клубу Lietkabelis, от главы которого была получена взятка, должна была быть выделена финансовая помощь.

«У правоохранителей есть данные, позволяющие обоснованно подозревать, что мэр самоуправления города Паневежис весной 2019 года договорился с президентом одного из спортивных клубов города Паневежис принять у него взятку в размере не менее нескольких тысяч евро. За эту взятку, пользуясь своими полномочиями и другим влиянием, мэр, согласно подозрениям, пообещал президенту клуба повлиять на сотрудников самоуправления города Паневежис, руководителей контролируемых самоуправлением предприятий, чтобы спортивному клубу была выделена финансовая помощь», – сказал Ж. Крампалцас.

Он не раскрыл объем помощи, которую должен быть получить клуб.

Правоохранители не указали, предъявлены ли подозрений и главе баскетбольного клуба.

Это второе расследование в этом году, связанное с коррупцией в Паневежисе.

В июне прошлого года началось судебное разбирательство по делу, в котором мэр Паневежиса Р. Рачкаускас через советника давал незаконные распоряжения служащим самоуправления с целью, чтобы организуемые самоуправлением конкурсные закупки в сфере обнародования и коммуникации выиграло связанное с Марюсом Ваупшасом предприятие Lukrecijos reklama.

Это дело было выделено в отдельное производство из более крупного расследования относительно вероятной коррупции в самоуправлении Паневежиса, досудебное расследование начато в июне 2018 года.