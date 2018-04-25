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Генсек ООН: В Берлине предотвратили эскалацию в Ливии

Мир столкнулся с риском настоящей региональной эскалации в Ливии, и этот риск был преодолен на международной конференции в Берлине. Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter.

«Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня», — сообщил Гутерриш.

Он также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее «готовность поддерживать все усилия по восстановлению мира и стабильности в Ливии».Напомним, конференция по ситуации в Ливии проходила в столице Германии по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

korrespondent.net

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