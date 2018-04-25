Для медиков подготовлены рекомендации лечения коронавируса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовские медики и эксперты в специально собранной рабочей группе подготовили алгоритм диагностики и лечения коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, это рекомендации медикам, по которым будут лечиться пациенты, зараженные вирусом COVID-19, будут распространены в медицинской среде в ближайшее время.

«Мы прекрасно понимаем, что это новый вирус, новая проблема, все это означает, что нужно очень быстро подготовиться: и планы лечения, и рекомендации. (…) Хотя пока у нас нет пациентов, которым требуется применение этого лечения, но мы должны быть готовы, мы готовы», – заявил министр журналистам на пресс-конференции во вторник.

«Этот алгоритм предназначен для широкой общественности, я считаю, что не следует слишком детализировать всякие измерения, измерения газов в крови, потому, что это информация, предназначенна для специалистов», – сказал он.