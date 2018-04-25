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TOP,Здравоохранение,Новости

Для медиков подготовлены рекомендации лечения коронавируса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовские медики и эксперты в специально собранной рабочей группе подготовили алгоритм диагностики и лечения коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения.  

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, это рекомендации медикам, по которым будут лечиться пациенты, зараженные вирусом COVID-19, будут распространены в медицинской среде в ближайшее время.  

«Мы прекрасно понимаем, что это новый вирус, новая проблема, все это означает, что нужно очень быстро подготовиться: и планы лечения, и рекомендации. (…) Хотя пока у нас нет пациентов, которым требуется применение этого лечения, но мы должны быть готовы, мы готовы», – заявил министр журналистам на пресс-конференции во вторник.

«Этот алгоритм предназначен для широкой общественности, я считаю, что не следует слишком детализировать всякие измерения, измерения газов в крови, потому, что это информация, предназначенна для специалистов»,  – сказал он.

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По сообщению министерства, поскольку Кабмин объявил экстремальную ситуацию в связи с вирусом, для эффективной работы медиков целесообразно обеспечить алгоритмом лечения взрослых и детей, основанным на новейших научных исследованиях, а также для лечения сопутствующих болезней.  

Во вторник в Литве результаты анализа тридцати проб были отрицательными, в данный момент идет подготовка к анализам мазков еще пяти человек. 

В целом в Литве выполнен 201 тест на коронавирус. 

Единственный в Литве случай коронавируса подтверждён в прошлую пятницу в Шяуляй у вернувшейся из Италии женщины.

Во всём мире зарегистрировано более 91,3 тыс. заболеваний COVID-19, более 3,1 тыс. человек умерло, около 48 тыс. выздоровело. 

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