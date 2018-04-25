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TOP,Новости,Общество

Не планируется отменять ни Ярмарку Казюкаса, ни соревнования Евролиги

Фото BFL/Греты Скарайтене

Новые рекомендации Министерства здравоохранения Литвы по поводу массовых мероприятий не повлияют ни на предстоящую в пятницу в Вильнюсе традиционную ремесленную Ярмаку Казюкаса, ни на предстоящий во вторник вечером баскетбольный матч соревнований Евролиги в Каунасе. 

«По сути мероприятия на открытом воздухе, не в помещениях, не отзываются, между тем, программы самих культурных мероприятий корректируются, на Ярмарке Казюкаса отказались от детской ярмарки на Ратуше, а помещения сквера дизайна будут открыты, чтобы была циркуляция воздуха», – сказала BNS советник мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Ева Дирмайте. 

Во вторник Министерство здравоохранения опубликовало новую рекомендацию отозвать массовые мероприятия, однако в каждом случае принимать решения с учетом риска конкретного мероприятия. 

«С учетом рекомендаций  Министерства здравоохранения самоуправление предлагает избегать мест массового скопления тем людям, которые болеют хроническими болезнями, с ослабленной иммунной системой. Мы призываем людей, планирующих посетить ярмарку, очень рационально оценить состояние своего здоровья», – отметила она.

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Торговцам рекомендовано иметь дезинфицирующую жидкость, создать возможность оплаты банковскими карточками. 

Во вторник вечером на каунасской арене Zalgiris состоятся соревнования Евролиги между каунасским «Жальгирисом» и московским «Химки». 

Как сообщил BNS представитель «Жальгириса» по связям с общественностью Алмантас Кивярис, будут предприняты такие же меры безопасности, как и во время матча с итальянским клубом на прошлой неделе.  

По его словам, проданы почти все билеты на этот матч. Арена вмещает около 15 тыс. человек. 

В некоторых странах Азии, в ряде регионов Северной Италии в связи с угрозой распространения коронавируса отказались от проведения месс, однако Литовская конференция епископов (ЛКЕ) пока не рассматривала такой возможности, сообщила BNS пресс-секретарь ЛКЕ Ева Урбонайте-Вайнене. 

По данным на вторник после обеда в Литве был проведен 201 тест на коронавирус. Единственным подтвержденным случаем в Литве остается заражение жительницы Шяуляй, вернувшейся из Италии на минувшей неделе.  

Во всём мире зарегистрировано более 91,3 тыс. заболеваний COVID-19, более 3,1 тыс. человек умерло, около 48 тыс. выздоровело. 

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