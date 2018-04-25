Не планируется отменять ни Ярмарку Казюкаса, ни соревнования Евролиги

Фото BFL/Греты Скарайтене

Новые рекомендации Министерства здравоохранения Литвы по поводу массовых мероприятий не повлияют ни на предстоящую в пятницу в Вильнюсе традиционную ремесленную Ярмаку Казюкаса, ни на предстоящий во вторник вечером баскетбольный матч соревнований Евролиги в Каунасе.

«По сути мероприятия на открытом воздухе, не в помещениях, не отзываются, между тем, программы самих культурных мероприятий корректируются, на Ярмарке Казюкаса отказались от детской ярмарки на Ратуше, а помещения сквера дизайна будут открыты, чтобы была циркуляция воздуха», – сказала BNS советник мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Ева Дирмайте.

Во вторник Министерство здравоохранения опубликовало новую рекомендацию отозвать массовые мероприятия, однако в каждом случае принимать решения с учетом риска конкретного мероприятия.

«С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения самоуправление предлагает избегать мест массового скопления тем людям, которые болеют хроническими болезнями, с ослабленной иммунной системой. Мы призываем людей, планирующих посетить ярмарку, очень рационально оценить состояние своего здоровья», – отметила она.