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Naujienos

Naujų koronaviruso atvejų Lietuvoje nenustatyta

Фото pixabay.com

Naujų koronaviruso atvejų antradienio pavakarę Lietuvoje nenustatyta.

Kaip BNS informavo sveikatos apsaugos ministro atstovė Lina Bušinskaitė, penki naujausi mėginiai dėl kiniško koronaviruso yra neigiami.

Pasak L. Bušinskaitės, šiuo metu tiriami nauji devyni ėminiai.

„Dabar pradėti tirti devyni ėminiai, jų rezultatai bus vėliau vakare“, – teigė L. Bušinskaitė.

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Iš viso šiuo metu ištirti 206 mėginiai. Iki šiol vienintelis koronaviruso atvejis patvirtintas praėjusį penktadienį Šiauliuose iš Italijos grįžusiai moteriai.

Pasaulyje užfiksuota per 92,3 tūkst. kiniško koronaviruso atvejų, taip pat – per 3,1 tūkst. mirčių. 

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