Для находящихся под санкциями США белорусских предприятий останавливаются платежи

В связи с тем, что США возобновляют санкции для девяти предприятий белорусского концерна нефтехимической промышленности «Белнефтехим», Литовская ассоциация банков (ЛАБ) обращает внимание, что на следующей неделе закончится переходный период, и этим предприятиям не будут осуществляться переводы через действующие в Литве банки.
В сообщении ЛАБ говорится, что изменения могли быть актуальными примерно для 70 действующих в стране предприятий. Как отмечает ассоциация, клиентов, у которых были договорные связи с находящимися под санкциями предприятиями, банки информировали заранее.
США применяли к девяти компаниям концерна «Белнефтехим» мораторий на санкции, однако в апреле принято решение о возобновлении санкций, так как в Беларуси стремительно ухудшается ситуация с правами человека.
В санкционном списке значатся предприятия «Белнефтехим», Belneftechim USA, «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно», Belarusian Oil Trade House («Белорусский нефтяной торговый дом»), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно» и «Нафтан».
Санкции также будут распространяться и на предприятия, в которых у этих белорусских компаний более 50% акций.
Связанному с находящимися под санкциями предприятиям бизнесу до 3 июня был предоставлен переходный период для завершения сделок.
По причине возобновления санкций МИД Литвы призвал литовские компании, у которых есть связи с этими предприятиями, «взвесить все вероятные риски».
Вашингтон ввел экономические меры для этих белорусских предприятий в 2007–2008 годах, а в 2015 году временно и частично приостановил их, продлевая мораторий с тех пор.