Для находящихся под санкциями США белорусских предприятий останавливаются платежи

США применяли к девяти компаниям концерна «Белнефтехим» мораторий на санкции, однако в апреле принято решение о возобновлении санкций, так как в Беларуси стремительно ухудшается ситуация с правами человека.

В санкционном списке значатся предприятия «Белнефтехим», Belneftechim USA, «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно», Belarusian Oil Trade House («Белорусский нефтяной торговый дом»), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно» и «Нафтан».

Санкции также будут распространяться и на предприятия, в которых у этих белорусских компаний более 50% акций.

Связанному с находящимися под санкциями предприятиям бизнесу до 3 июня был предоставлен переходный период для завершения сделок.

По причине возобновления санкций МИД Литвы призвал литовские компании, у которых есть связи с этими предприятиями, «взвесить все вероятные риски».

Вашингтон ввел экономические меры для этих белорусских предприятий в 2007–2008 годах, а в 2015 году временно и частично приостановил их, продлевая мораторий с тех пор.