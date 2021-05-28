В Техасе разрешили повсеместное ношение пистолетов без оформления разрешений

Теперь законопроект отправится на подпись губернатору штата Грэгу Эбботу. Если он его утвердит, то жители Техаса, не имеющие судимостей за связанные с насилием преступления или каких-либо специальных запретов, смогут носить с собой пистолет в общественных местах.

Аналогичные положения действуют и в некоторых других американских штатах. Национальная стрелковая ассоциация поддержала законопроект, представитель организации назвал его «самой значительной» мерой по защите прав на оружие в истории штата.

В Техасе действует одно из самых либеральных законодательств в отношении владения и обращения с оружием, лицензией на ношение пистолетов там владеют больше 1,6 млн человек.