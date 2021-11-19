Для обеспечения деятельности терминала СПГ будут приобретаться по четыре газовоза в год

Для обеспечения минимальной деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) в 2022-2024 годах будет приобретаться по четыре крупных газовоза ежегодно – столько же, сколько сейчас.

В среду кабмин утвердил предложение Министерства энергетики, чтобы так называемое необходимое количество составляло 3,87 тераватт-часа ежегодно, причем, оставлена возможность это количество изменить.

Ответственная за поставки этого количества СПГ компания Ignitis в конце лета подписала с норвежской компанией Equinor обновленный договор, согласно которому изменена структура поставок грузов СПГ.

Утверждается, что изменения позволят сэкономить 14-17 млн евро в течение всего оставшегося времени действия договора – с 2022 года до конца 2024 года. Компания Ignitis тогда комментировала, что скорректированы график доставки грузов СПГ, их ценообразование, однако их число и срок договора останутся без изменения.

В минувшем газовом году, который начался в октябре прошлого года и закончился в сентябре нынешнего года, на терминал пришло 17 больших газовозов, одно судно с частичным грузом (70 тыс. кубометров) и 53 небольших судна (9,5-15 тыс. кубометров).