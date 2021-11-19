В мире стало меньше курильщиков — ВОЗ

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В мире число курильщиков уменьшилось с 1,32 млрд в 2015 году до 1,3 млрд в 2020 году. Об этом сообщает UN News.

Согласно отчету ВОЗ, ожидается, что количество курильщиков уменьшится до 1,27 миллиарда человек уже до 2025 года.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эти цифры очень обнадеживающие, но много работы еще только предстоит.

«У нас еще впереди долгий путь, и табачные компании будут продолжать использовать все трюки, чтобы защитить гигантские доходы, которые они получают от разноса своих смертоносных товаров», — сказал Гебрейесус.

В ВОЗ подсчитали, что табачная индустрия использует пандемию коронавируса для усиления своего влияния на правительства 80 государств.

Напомним, что ранее ученые подтвердили связь вейпа и рака груди. У подопытных мышей, кроме самих опухолей, исследователи обнаружили высокий риск развития метастазов.

Также медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков. У зараженных коронавирусом курильщиков болезнь чаще протекает в тяжелых формах и вызывает летальный исход.