default image
Р. Масюлис: в транспортном секторе люди были трудоустроены из-за их профессионализма

Подробнее...
default image
В Италии из-за коронавируса задержали круизный лайнер. На борту 6 тыс. пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис обратился в ССР в связи с карьерным ростом связанных с Р. Масюлисом лиц

Подробнее...
default image
Россия частично закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Болгария введет евро до 2023 года

Подробнее...
default image
Литовская Avia Solutions Group покупает исландскую грузовую авиакомпанию

Подробнее...
default image
Литва может получить большее финансирование ЕС

Подробнее...
default image
Ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие

Подробнее...
default image
Для превенции коронавируса на границе Литвы могут установить термовизоры

Подробнее...
default image
Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Подробнее...
default image
Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

Подробнее...
default image
ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

Подробнее...
default image
Бывшая Лукишская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр

Подробнее...
default image
Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Подробнее...
default image
Финляндии удалось обеспечить бездомных квартирами

Подробнее...
default image
Lietuvos paštas: Китай будет дезинфицировать все посылки

Подробнее...
default image
ЕC выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства

Подробнее...
default image
Президент: Польша – стратегический партнер Литвы в области безопасности

Подробнее...
default image
Коронавирус угрожает Ирландии

Подробнее...
default image
МИД о ближневосточном плане Д. Трампа: поддержка государств региона важна и будет важна

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Для превенции коронавируса на границе Литвы могут установить термовизоры

  • Фото ltou.lt

Из опасений распространения китайского коронавируса рассматривается возможность установления на литовской границе и в аэропортах дистанционных приборов измерения температуры.  

«Рассматривается очень серьезная возможность использования термовизоров и, скорее всего,  не только в аэропортах, но и на других постах, через которые путешествуют люди», – заявил в четверг журналистам вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

Он также сообщил, что получив необходимые реагенты, литовские медики получили возможность самостоятельно подтверждать случай коронавируса. 

«Если будут какие-то подозрения, у нас будет возможность оперативно, собственными силами, без обращения в лаборатории других стран, провести анализы на выявление коронавируса», – сказал вице-министр.

реклама

От возникшей в Китае разновидности вируса скончались около 170 человек, заражены около 7,7 тыс, он зафиксирован и в некоторых Европейских странах.

А. Шешельгис отметил, что подозрений на случаи коронавируса в Литве не было, хотя люди обращались в лечебные учреждения. 

«Были обращения людей, звонки, но пока не было ни одного случая, который можно было бы счесть подозрительным», – утверждает он.

Представители Министерства здравоохранения также встретились с послом Китая в Литве Джифеем Шенем и договорились о том, что в литовских аэропортах будут установлены предупредительные стенды и на китайском языке. 

Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сказала, что специалисты до их специалисты до сих пор работают в аэропортах страны и в Клайпедском морском порту, были проконсультированы 300 авиапассажиров. 

«Из тех пассажиров довелось встретить 41-ого, который по тем или иным соображениям посещал Китай. Из этих людей абсолютное большинство являются гражданами Литвы», – сообщила Р. Лингене.

По ее словам,  специалисты также работают с туристическими агентствами, Ассоциацией гостиниц и ресторанов, которые готовятся к прибытию китайских туристов. 

Р. Лингене также сказала, что в Вильнюсском университете обучаются около 25 студентов из Китая, но не все они в перерыве между осенним и весенним семестрами возвращались на родину. 

В четверг в Вильнюсский университет прибудут еще 30 студентов из Китая, Южной Кореи и Тайваня, а также других стран региона. 

«Эти страны, за исключением Китая, не входят в зону риска, (…) но наши работники повысят бдительность, поскольку эти иностранцы недавно путешествовали по Китаю», – пояснила Р. Лингене.

По данным министерства иностранных дел, в самом Китае в данный момент находятся 300 литовцев, трое из них находятся в очаге коронавируса — городе Ухане. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600