Для прибытия в Литву — международный дорожный документ Красного Креста

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Литве начинает действовать международный дорожный документ Красного Креста (КК), сообщило Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщает министерство, этот документ предназначен для пересечения государственных границ в исключительных случаях, когда у человека нет другого документа и возможности получить его затруднены.

«Распоряжением министров внутренних дел и иностранных дел теперь признается годным для прибытия в Литовскую Республики дорожный документ, выдаваемый Международным комитетом КК», — говорится в сообщении МИД.

«Международный дорожный документ КК выдается лицам, которые, спасаясь от беспорядков в своих странах, утратили удостоверяющие личность документы и лишены возможности восстановить их иными способами», — говорится в нем.

Как указывает министерство, этот документ облегчает возможность возвращения в свою страну, если после прекращения беспорядков или перемены обстоятельств человек хочет туда вернуться, он также облегчает возможность приезда в страну, которая готова предоставить убежище, а также возможность приезда в другое государство для воссоединения с членами своей семьи.

Как указывает МИД, Литва первой из стран Балтии решила признать этот документ.

Первые такие дорожные документы были выданы в 1945 году, когда после Второй мировой войны в разных странах осталось много людей, у которых не было никаких документов: освобожденных военнопленных, беженцев.