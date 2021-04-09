Во Франции начнут производить COVID-вакцины

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Во Франции несколько компаний будут производить вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BFMTV.

В частности, уже в среду будет готова первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которую во Франции будет расфасовывать на своих мощностях компания Delpharm. Решение об этом было принято еще в ноябре 2020 года.

Компания Recipharm будет производить вакцину Moderna, первые партии ожидаются в конце месяца. К производству одного из компонентов вакцины Moderna будет также привлечена компания CordenPharma.

Кроме того, компания Fareva в двух местах будет упаковывать вакцину CureVac, которая еще не имеет утверждения регулятора ЕС, а на мощностях компании Sanofi с лета начнут распределять по флаконам вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

Всего с участием французских компаний к концу года будет произведено около 250 млрд доз COVID-вакцины различных производителей, а всего в Европе — 2-3 миллиарда.