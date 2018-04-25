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Для туристов открыли водные маршруты в Чернобыльской зоне

Фото dazv.gov.ua

В Чернобыльской зоне открыли водные туристические маршруты по рекам Припять и Уж в зоне отчуждения, передает «Интерфакс». Они готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности, заявил руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Как пояснил украинский чиновник после совещания в Чернобыле и выезда по одному из недавно утвержденных маршрутов, контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено.

Теперь, чтобы посетить зону отчуждения по такому маршруту, нужно оформить соответствующую заявку, а организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен только во время, пока открыта водная навигация.

NEWSru.com

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