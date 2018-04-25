Воздвижение Креста Господня

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Когда речь заходит о двунадесятом празднике, обычно можно дать ссылку на евангелие или какое-либо произведение раннехристианской литературы, потому что он посвящен какому-то событию из жизни Господа или Богородицы (Рождество Христово, Преображение, Сретение, Успение и т.д.). Воздвижение отличается от остальных одиннадцати тем, что случилось это событие не в евангельские времена, а несколько позже. Поэтому ни у одного из четырех благовестников, ни в раннехристианских апокрифах об этом нет ни слова.

В 323 году некогда подчинявшаяся четырем правителям-тетрархам Римская империя вновь стала единой. Во главе нее стал Флавий Валерий Аврелий Константин, он же Константин I, он же Константин Великий, он же святой равноапостольный царь Константин.

Но одна часть интересующих нас событий произошла до этой даты, а другая – после. В 312 году накануне битвы у Мильвийского моста Константин увидел в небе крест, который представлял собой монограмму из первых букв слова «Христос» в греческом написании – ХР, и латинскую надпись «Hoc vince», что в переводе – «Этим победишь». В бой войска Константина уже шли с хризмой (так называется эта монограмма) на знаменах.

Вскоре после этого, в 313 году, будущий император настаивает на принятии Миланского эдикта о свободе вероисповедания. А уже став единовластным правителем, провозглашает христианство государственной религией.

Увиденный в небе знак наталкивает императора на мысль найти тот самый крест, на котором был распят Христос. Выполнить эту миссию с радостью взялась мать Константина царица Елена. Она была христианкой, до Миланского эдикта тайной, а с 313 года открыто исповедовала свою веру. К этому времен — поездка в Иерусалим состоялась в 326 году — Елене было больше 70 лет. Возраст весьма преклонный, но ответственная задача придавала благоверной царице силы.

Через 70 лет после Воскресения Христова Иерусалим был полностью разрушен императором Титом. В начале II века его коллега Адриан восстановил город. Но не осталось тут ни одной ни иудейской, ни христианской святыни. На их местах были возведены языческие храмы и капища. Не забудьте, что прошло 200 лет, ко всему прочему образовался за это время, как говорят археологи, культурный слой, да и люди давно уже забыли местонахождение святынь. Так что задача перед Еленой стояла очень сложная.

Долго пришлось искать царице Крест Господень, много христиан и иудеев она расспрашивала о том, где находилась почти 300 лет назад Голгофа. Наконец был найден старый еврей, который знал по семейному преданию место казни Христа. Звали его Иуда. У большинства это имя ассоциируется теперь только с учеником-предателем. Но на самом деле в этом имени нет ничего плохого. Иудой звали и апостола, брата Господня (т.е. сына Иосифа Обручника от первого брака), это имя носил и угличский монах, мученически погибший в 1609 году. Нет плохих имен, есть разные их носители.

После долгих уговоров старый Иуда указал место казни. К тому времени там находился языческий храм Венеры, а сама гора и окрестности были засыпаны землей. Елена приказала снести строение и начать раскопки. Были найдены пещера, Гроб Господень, а неподалеку табличка, четыре гвоздя, которыми был прибит Христос, и три креста. Но какой из трех тот? Существует два предания по этому поводу. По одному из них, кресты по очереди прикладывали к больной женщине, по другому — к мертвецу, которого несли мимо хоронить. Когда очередь дошла до Креста Господня, женщина выздоровела, по первой версии, а мертвец, по второй, воскрес. С тех пор его (Крест Господень) стали называть Животворящим.

Вокруг собралось много народу, и приложиться к святыне, да и просто увидеть всем было невозможно. Тогда патриарх, естественно, с помощью священства стал его поднимать (слав. — воздвизати). Люди кланялись и повторяли: «Господи, помилуй!». Так впервые произошло Воздвижение Креста Господня. Иуда принял крещение с именем Кириак. Позже он стал епископом Иерусалимским и во времена Юлиана Отступника принял мученическую смерть.

Царица Елена в местах, связанных с земной жизнью Спасителя, закладывала церкви – в Вифлееме, где Он родился, в Гефсиманском саду, откуда его после предательства Иуды повели на суд, и где была похоронена Божия Матерь, всего их было построено более двадцати. Константин повелел воздвигнуть величественный Храм Воскресения Христова, который включал в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Строили его почти десять лет. Царица Елена не дожила до завершения работ. Она скончалась в 327 году. 13 сентября 335 года храм Воскресения Христова был торжественно освящен. А на следующий день, 14 сентября (или 27-го по новому стилю), было установлено праздновать Воздвижение Креста Господня.

Какова же дальнейшая его судьба? Одну часть Креста Елена оставила в церкви Гроба Господня, а другую вместе с гвоздями отправила в Константинополь сыну. Иерусалимская часть побывала в плену у персов, была освобождена (628 г.). Позже крестоносцы ее похитили, но до Европы не довезли. Сейчас она покоится где-то на дне Средиземного моря.

От константинопольской части по маленькому кусочку разрешалось брать для церквей. Так Животворящий Крест разошелся по всей земле. А в 2006 году частица его была доставлена на околоземную орбиту.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви