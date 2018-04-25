Для восстановления демографии Литве в течение 30 лет нужно примерно 300 тыс. иммигрантов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Чтобы компенсировать обусловленные только соотношением рождаемости-смертности демографические потери, Литве в течение 30 лет нужно около 300 тысяч иммигрантов, пишет деловая газета Verslo zinios (VZ).

Издание отмечает, что для компенсации еще и эмиграции эта цифра должна быть еще больше. В противном случае страна может стать стремительно стареющим обществом, которое так и не догонит государства Запада.

Как пишет VZ, в исследовании Международного валютного фонда прогнозируется, что до 2050 года численность населения Литвы сократится на 17%. Потери людей трудоспособного возраста в Литве будут еще больше – 28%.