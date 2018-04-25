«Дно» цен на горючее достигнуто – эксперты

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В связи со снижением мировых цен на нефть литовские эксперты говорят, что цены на горючее в середине апреля достигли «дна» и теперь стабильны. Они не прогнозируют, как долго цены на горючее останутся на минимуме.

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, «дно» цен на горючее в Литвы было достигнуто примерно в период с начала апреля до Пасхи, а теперь они стабилизировались.

«Цены на нефть держатся ниже 30 долларов за баррель уже весь месяц. Цены на дизельное топливо достигли нижнего предела в конце прошлой недели, когда цену 0,752 евро за литр выставила Orlen Lietuva. В последние дни отмечается некоторая стабилизация оптовой цены», — сказал он BNS.

Т. Повилаускас прогнозирует, что послабления условий карантина понемногу будут повышать спрос на нефтепродукты, но не сразу и не везде: «Во всяком случае в секторе пассажирского транспорта, в некоторых отраслях промышленности».

По словам президента Ассоциации предприятий по торговле нефтепродуктами Дайвы Йокшене, цены на горючее упали очень заметно.

«У нас бензин стоил 1,28 евро (за литр — ред.), теперь евро или даже меньше — заметно снизилась (цена — ред.), — сказала BNS Д. Йокшене.

По её словам, после того, как устоялись оптовые цены на горючее, стабилизировались и розничные цены.

Т. Повилаускас сомневается, будет ли расти цена на нефть с восстановлением спроса и будет в этой связи ли дорожать горючее. По его словам, цены на нефть в районе 20-30 долларов будут держаться в ближайшие месяцы.

Цены на нефть в понедельник упали до минимума более чем за двадцать лет.