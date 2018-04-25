В Латвии официально приравняли серп и молот к свастике

Фото BFL/Дмитрия Сульжица

Сейм Латвии в окончательном чтении запретил использовать советскую и нацистскую символику.

Депутаты поддержали поправки к закону. запрещающему во время публичных мероприятий использование формы и элементов одежды вооруженных сил, а также представителей органов правопорядка бывшего СССР, его республик и нацистской Германии. В том числе аксессуаров, знаков отличия, кокард, нашивок, флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и нацистской Германии, нацистской свастики, знаков СС, а также советских символов – серпа и молота, пятиконечной звезды.

Исключение составляет съемка фильмов. если на то получено специальное разрешение от самоуправления, на территории которого планируется проведение съемки. При этом в заявлении нужно будет указать какие именно из запрещенных символов будут использоваться, а самоуправление должно будет согласовать разрешение со Службой госбезопасности.

За нарушение правил — предупреждение или штраф физическим лицам в размере до 350 евро, а юридическим – до 2900 евро.