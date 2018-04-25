default image
Беларусь получит помощь от ЕС за которой обращалась ранее

Подробнее...
default image
Электроэнергия в Литве может подешеветь на 11%, а газ – почти на 22%

Подробнее...
default image
"Дно" цен на горючее достигнуто – эксперты

Подробнее...
default image
В Латвии официально приравняли серп и молот к свастике

Подробнее...
default image
Lufthansa обратилась за финансовой помощью к европейским странам

Подробнее...
default image
Помощь властей бизнесу недостаточна – опрос

Подробнее...
default image
Безработица в США может достигнуть уровня Великой депрессии

Подробнее...
default image
Черногория планирует открыть отели и рестораны с середины мая

Подробнее...
default image
Л.Кукурайтис: в Литве из-за карантина не работают около 200 тыс. работников

Подробнее...
default image
В Европе впервые начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

Подробнее...
default image
Гостиницы и туризм восстановятся только через год

Подробнее...
default image
Лондон сообщил, что особенного прогресса на переговорах с ЕС по Brexit достичь не удалось

Подробнее...
default image
Датское правительство сняло некоторые иммиграционные ограничения, введенные из-за коронавируса

Подробнее...
default image
ЕК разрешила переработчикам молока и мяса работать на склад

Подробнее...
default image
ВОЗ: новая инициатива международного сотрудничества в борьбе с пандемией

Подробнее...
default image
Финляндия объявит о постепенном ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом в мае

Подробнее...
default image
Литва надеется, что страны Балтии окончательно договорятся не покупать энергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
ЕС готовит новые правила для авиаполетов

Подробнее...
default image
Бельгия начнет отменять карантин с 11 мая

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает оптимизировать военные закупки

Подробнее...
default image
В Саудовской Аравии отменили телесные наказания

Подробнее...
default image
Прага готовит льготные программы для внутреннего туризма

Подробнее...
default image
В.Шапока: ВВП Литвы в этом году может сократиться на 7% или больше

Подробнее...
default image
В Барселоне готовится митинг против карантина

Подробнее...
default image
Аэропорты Литвы хотят частично возобновить полёты

Подробнее...
default image
Чехия первой из европейских стран открыла границы после начала пандемии

Подробнее...
default image
БелАЭС не будет препятствием в общении Литвы и Беларуси

Подробнее...
default image
В РФ рекордный суточный рост COVID-19 после трех дней снижения

Подробнее...
default image
Еврокомиссия хочет, чтобы вопросом выборов в Польше занялся Совет ЕС

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: спад ВВП скорректирует планы развития армии, придётся экономить

Подробнее...
default image
Литовские компании объединяются для производства медсредств

Подробнее...
default image
Запрет на международные поездки в Австралии продлится ещё несколько месяцев

Подробнее...
default image
Зараженную COVID-19, сбежавшую из больницы, предлагают наказать общественными работами

Подробнее...
default image
США хотят сменить руководство ВОЗ

Подробнее...
default image
Службы с прихожанами можно проводить ежедневно, кроме воскресений

Подробнее...
default image
Президент призывает жителей выбирать для летнего отдыха Литву

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В ООН высказались за создание международной администрации по проблеме долгов

Подробнее...
default image
Летние кафе смогут работать, если обеспечат безопасность посетителей

Подробнее...
default image
Польша передает гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с COVID-19

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Латвии официально приравняли серп и молот к свастике

Фото BFL/Дмитрия Сульжица

Сейм Латвии в окончательном чтении запретил использовать советскую и нацистскую символику.

Депутаты поддержали поправки к закону. запрещающему во время публичных мероприятий использование формы и элементов одежды вооруженных сил, а также представителей органов правопорядка бывшего СССР, его республик и нацистской Германии. В том числе аксессуаров, знаков отличия, кокард, нашивок, флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и нацистской Германии, нацистской свастики, знаков СС, а также советских символов – серпа и молота, пятиконечной звезды.

Исключение составляет съемка фильмов. если на то получено специальное разрешение от самоуправления, на территории которого планируется проведение съемки. При этом в заявлении нужно будет указать какие именно из запрещенных символов будут использоваться, а самоуправление должно будет согласовать разрешение со Службой госбезопасности.

За нарушение правил — предупреждение или штраф физическим лицам в размере до 350 евро, а юридическим – до 2900 евро.

024.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.