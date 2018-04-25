Lufthansa обратилась за финансовой помощью к европейским странам

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Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что в ближайшее время у нее закончатся денежные средства, если власти европейских стран не предоставят ей финансовую помощь.

В настоящий момент Lufthansa приостановила полёты почти всех своих самолётов, вместе со своими подразделениями Austrian Airlines, Brussels Airlines и Swiss она совершает только эвакуационные рейсы.

Теперь перевозчик обратился за финансовой помощью к правительствам Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Убытки авиакомпании за первые три месяца 2020 года составляют около 1,2 млрд евро, в следующем квартале этот показатель будет существенно больше. Акции Lufthansa теряют 7.1% на торгах в пятницу, а с начала текущего года их стоимость рухнула почти на 56%.