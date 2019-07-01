До 2022 года планируют отказаться от использования газовых баллонов в многоквартирных домах

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утвердил план, предусматривающий отказ от небезопасных баллонов с сжиженным углеводородным газом в многоквартирных домах до 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Также план включает меры, поощряющие жителей заменять такие баллоны другими источниками энергии.

«План действий предусматривает шаги на период 2019-2022 годов, которые помогут жителям многоквартирных домов выбрать оптимальные альтернативы с учетом конкретных ситуаций. Также очерчены действия, которые помогут обеспечить максимальное финансирование из всех возможных источников для того, чтобы финансовая ноша для жителей многоквартирных домов была минимальной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Действующая правовая база запрещает использовать баллоны сжиженного углеводородного газа с газовыми духовками в зданиях, насчитывающих более двух этажей. Эти меры были приняты в целях безопасности.

В прошлом году Министерство энергетики поручило Государственной энергетической инспекции провести проверку части многоквартирных домов. В результате выяснилось, что в 74 процентах квартир, расположенных в домах, в которых больше двух этажей, используются газовые баллоны. Всего таких квартир по всей стране может оказаться около 20 тысяч.

«Безопасность энергетических систем является одним из наших главных приоритетов. Мы больше не можем позволить этой ситуации продолжаться, потому что последствия могут быть очень болезненными. С помощью этого плана мы стремимся создать для жителей наиболее благоприятные условия для замены опасных газовых баллонов безопасными альтернативами», — заявил Вайчюнас.

В прошлом году Литве было решено бесплатно заменять старые баллоны сжиженного газа, используемые в домашних условиях. Баллоны, которым больше 40 лет, меняют на более современные и безопасные. Этим занимаются сертифицированные компании Государственной инспекции по энергетике.