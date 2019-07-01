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Во Франции погиб В.Скруйбис

Фото из открытых источников

В горах Франции в минувшую субботу погиб президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Витаутас Скруйбис.

Это BNS подтвердил находящийся во Франции президент Каунасского спортивного авиационного клуба «Полёт вместе» Дарюс Лукошявичюс.

По его словам, обстоятельства происшествия в данное время выясняют сотрудники правоохранительных органов Франции.

Вице-президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Робертас Песлякас позже BNS уточнил, что несчастье произошло во время самостоятельной тренировки В.Скруйбиса.

В.Скруйбис был избран президентом Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов в марте 2018 года.

BNS

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