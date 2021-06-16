Добивающиеся отставки Ж. Павилёниса поддаются провокации – спикер

По ее словам, инициирование вотума недоверия в отношении председателя парламентского комитета и основание его на провокации российских пранкеров, создало бы опасный прецедент для того, чтобы такие выпады против литовских политиков считались успешными и достигали целей раскола.

«Эти политики, которые поднимают вопрос о соответствии Ж. Павилёниса, связывая именно с провокацией, которая была создана или ее пытались создать для очень опасного прецедента, чтобы еще больше побудить подобных деятелей враждебных государств и далее противопоставлять наших политиков, добиваться собственных целей. А эта цель проста – чтобы мы раскололись во внешней политике, где действительно до сих пор были крайне едины, чтобы мы были менее едины, и чтобы было больше замешательства», – сказала спикер.

Во вторник парламентская оппозиция собрала около пятидесяти подписей депутатов под предложением отставки Ж. Павилёниса с посла главы КИД после разговора с российскими пранкерами.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована лишь недавно.

На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента «символическим».

Попавший в ловушку российских пранкеров председатель Комитета сейма Литвы по иностранным делам Ж. Павилёнис убежден, что не причинил вреда интересам Литвы. Он пояснил, что на эту атаку следует реагировать солидно – извлечь урок из этой истории и внимательнее относиться к будущим возможным провокациям.